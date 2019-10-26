Солдат-срочник убил восемь сослуживцев в Забайкалье: главное

Наиболее резонансной новостью пятницы стало массовое убийство, которое совершил солдат-срочник в воинской части в Забайкалье. Как сообщает Минобороны, жертвами стали восемь человек, еще двое получили ранения.

Инцидент произошел при смене караула: фактически, он расстрелял большую часть группы трехминутной готовности. Погибли два офицера, два контрактника и четыре срочника. Стрелка задержали и обезоружили.

Часть, где произошла стрельба, носит номер 54160 и является ремонтно-технической базой.

В Минобороны причиной трагедии назвали «нервный срыв на фоне личных проблем». В то же время ряд СМИ сообщают о якобы имевших место в части неуставных отношениях. СК возбудил уголовное дело, кроме того, в часть едет проверка под руководством замминистра обороны, генерал-полковника Андрея Картаполова.

По сообщению СК, стрелка зовут Рамиль Шамсутдинов, он из Тюменской области. Его отец служил в МВД следователем и сейчас на пенсии, его два брата также служат в полиции. По данным СМИ, он прослужил в части только четыре месяца.

По данным СМИ, при нападении троим солдатам удалось укрыться и не пострадать. «Лента.ру» пишет, что стрелок выпустил по сослуживцам два полных магазина и стрелял также в тех, кто упал на пол.

