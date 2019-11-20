СМИ: Следователи возбудили дело о неуставных отношениях в воинской части, где служил срочник Шамсутдинов

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В воинской части в Забайкалье, где срочник расстрелял сослуживцев, возбудили уголовное дело о неуставных отношениях. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza» со ссылкой на отца Рамиля Шамсутдинова, Салима.

По словам Салима Шамсутдинова,уголовное дело было возбуждено в начале ноября. Его сын проходит в этом деле в качестве потерпевшего. Однако источники издания рассказывают, что речь идет о другом уголовном деле в данной воинской части. Якобы, следователям стало известно о неком случае, произошедшем 15 сентября 2019 года.

Уголовное дело возбуждено против военнослужащего по фамилии Мухатов.Пока неизвестно, имеет ли дело к издевательствам, о которых рассказал Шамсутдинов.

Напомним, в конце октября стало известно о массовом убийстве срочника из Татарстана Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев. Солдат расстрелял двух офицеров, двух контрактников и четыре срочника. После задержания Шамсутдинов рассказал о том, что его грозили изнасиловать офицеры. В Минобороны назвали его слова абсолютной ложью.