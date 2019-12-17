Казанский бизнесмен оплатил санаторий мальчику, отчим которого зарезал его мать и братьев

Фото: KazanFirst

Предприниматель из Казани Азамат Сабиров проспонсировал для 12-летнего подростка, пострадавшего от поножовщины отчима, курс реабилитации в одном из санаториев Удмуртии.

«Я связался с отцом Никиты, он рассказал, что им нужна путевка в санаторий — там специальная программа реабилитации. Санаторий — не проблема, мы тут же оплатили путевку. К сожалению, у нас нет специального центра помощи жертвам домашнего насилия и России очень нужно, чтобы такой появился», - рассказал изданию KazanFirst предприниматель.

Сейчас Никита находится с отцом, который занимается оформлением санаторно-курортной карты. На реабилитации ребенок получит квалифицированную помощь профильных специалистов.

Напомним, что 12-летний Никита смог спастись бегством от разъяренного трижды судимого отчима, который зарезал его мать и двух братьев 19 и и 2 лет.