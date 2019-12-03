Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело после кровавой бойни в Менделеевске

Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело против 41-летнего Айнура Харисова, подозреваемого в убийстве бывшей жены, 19-летнего пасынка и двухлетнего сына.

Трагедия произошла в доме на улице Юбилейной. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на 38-летнюю супругу, 19-летнего пасынка и двухлетнего родного сына. От шума проснулся 12-летний пасынок Харисова, которому тот приказал запереться в своей комнате. Ребенок понял, что происходит, сумел выбраться из дома через окно и добежать до отдела полиции, сообщает ведомство.

Харисов попытался скрыться в Елабуге, где и был задержан. Следователям он объяснил, что приревновал супругу. Известно, что мужчина трижды судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

С оставшимся в живых ребенком работают психологи. Его физическое состояние не вызывает опасений, но мальчик находится в состоянии стресса.