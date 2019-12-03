Спасшийся от отчима подросток сумел сбежать через окно

Появились подробности кровавой бойни в Менделеевске, произошедшей сегодня ночью. Спасшийся 12-летний мальчик сбежал от разъяренного отчима через окно.

Как сообщил корреспонденту «Реального времени» источник в правоохранительных органах, мальчик проснулся среди ночи. Отчим приказал ему запереться у себя в комнате. Когда ребенок понял, что происходит, он выпрыгнул в окно и сумел добежать до отдела полиции.

Когда полицейские приехали по адресу, 38-летняя женщина и ее старший 19-летний сын уже были мертвы. Двухлетний ребенок еще был жив, но умер по дороге в больницу.

Подозреваемый Айнур Харисов был задержан в Елабуге, где он пытался скрыться. Расследование ведет Следственный комитет.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане трижды судимый мужчина из ревности зарезал бывшую жену и двоих детей.