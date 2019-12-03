Подробности кровавой бойни в Татарстане: трижды судимый мужчина зарезал бывшую жену и детей из ревности

Стали известны подробности кровавой расправы трижды судимого мужчины, который зарезал бывшую жену, маленького сын, 10-летнего пасынка и ранил еще одного пасынка. Он напал на семью на почве ревности.

Как сообщил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах, глава семейства А.Х. Харисов судим трижды по 158-й и 111-й статьям — это кража и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Причем по последней статье он получил две судимости. После убийства А.Х. Харисов попытался скрыться. Его задержали в Елабуге.



Напомним, что сегодня ночью житель Менделеевска зарезал бывшую жену, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка. Еще одному раненому ребенку удалось сбежать от разъяренного отчима.