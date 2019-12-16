Главное за выходные: к чему привел уход Загитовой из большого спорта и реструктуризация долга Татарстана

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила о своем уходе из большого спорта. Она объяснила это паузой, которая необходима ей, чтобы снова захотеть на соревнования. После этого заявления разразилась ссора между тренером Татьяной Тарасовой, раскритиковавшей решение спортсменки, фигуристом Евгением Плющенко и тренерским штабом Тутберидзе.



В хосписе имени Анжелы Вавиловой кошка, которая сильно привязалась к одной из пациенток, сильно скучает после ее смерти. Животное даже на какое-то время отказалось от еды и подолгу сидит на пустой кровати. «Смотрит теперь на твою пустую кровать и говорит с тобой на вашем небесном языке. Пробуем подобрать Кошке новый объект для заботы, но Мася за неделю не зашла ни в одну палату, кроме твоей. Правда, есть начала, так что не волнуйся за друга. Она справится, ведь наша хосписная Кошка не просто кошка, и ты это знаешь», — пишет пресс-служба хосписа.



97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Павлова, которого ранее по ошибке признали умершим, восстановили в списках на получение положенных субсидий и выплатили ему все долги. Также фронтовика внесли в список на получение юбилейной медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе заседания совместной коллегии Минфина РТ, УФНС по Татарстану и Управления Федерального казначейства по РТ сообщил о решении реструктурировать кредитную задолженность республики перед федеральным центром. «Это предложение было учтено в законе о бюджете на следующую трехлетку. Касается уже не только Республики Татарстан, но и всех регионов», — сообщил Силуанов.

На трассе в Татарстане сотрудники ДПС спасли замерзающую семью с маленьким ребенком. В мороз двигатель автомобиля заглох из-за поломки, и семья начала замерзать. Причиной поломки стал обрыв ремня ГРМ. Глава семейства не смог самостоятельно починить авто. Его супруга и трехгодовалая дочь начали замерзать.

На автомобиль с аварийными сигналами обратил внимание проезжающий мимо экипаж ДПС. Лейтенант полиции Евгений Липатов и младший лейтенант полиции Евгений Черняев посадили замерзающую семью в теплую машину, напоили горячим чаем и помогли устранить неполадку.