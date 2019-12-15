В казанском хосписе кошка отказывается от еды и общения после смерти любимой пациентки

Фото: Хоспис имени Анжелы Вавиловой

В хосписе имени Анжелы Вавиловой кошка, которая сильно привязалась к одной из пациенток, сильно скучает после ее смерти. Животное отказывается от еды и подолгу сидит на пустой кровати.

История опубликована на странице Фонда Анжелы Вавиловой «ВКонтакте». «Хвостатый психолог» по кличке Мася год жила в палате с ушедшей Лейсан, к которой приезжал певец Димаш Кудайберген и к которой привозили тигренка.

«Смотрит теперь на твою пустую кровать и говорит с тобой на вашем небесном языке. Пробуем подобрать Кошке новый объект для заботы, но Мася за неделю не зашла ни в одну палату, кроме твоей. Правда есть начала, так что не волнуйся за друга. Она справится, ведь наша хосписная Кошка не просто кошка, и ты это знаешь», — пишет пресс-служба хосписа.

Ранее «Реальное время» сообщало о смерти тяжелобольной Лейсан Cейтназаровой.