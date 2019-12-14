Тарасова считает, что Загитова не вернется в большой спорт

Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала уход Алины Загитовой из большого спорта. По ее мнению, «пауза», о которой объявила Загитова, затянется на бесконечное время. Чемпионка уже не вернется в большой спорт.

«Вернется Алина или нет — глупый вопрос. [...] Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, — прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены. А мы будем иметь возможность видеть ее раз в год. [...] Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки», — передает мнение тренера ТАСС.

Тарасова пожелала Загитовой успехов в творчестве и вспомнила успехи других фигуристок — Елизаветы Тухтамышевой и Евгении Медведевой, которые несмотря на неудачи, добиваются успехов в большом спорте.

Ранее Тарасова жестко высказалась об экспертах и болельщиках, которые призывали завершить карьеру олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Она назвала их бессовестными и непрофессиональными людьми.