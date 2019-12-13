Алина Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в прямом эфире Первого канала объявила о приостановке профессиональной карьеры.

«Я не участвую в чемпионате России. Сразу хочу пояснить, что не претендую на ЧЕ и ЧМ без отбора. Я всегда отбиралась только по спортивному принципу. В предстоящем сезоне официально выступать не буду. Я остаюсь на льду, буду тренироваться, участвовать в шоу. Думаю, что это будет даже хорошо. Я буду искать себя, учить новые элементы. Я остаюсь с тренерами, с которыми прошли такой большой путь. Я очень благодарна своим тренерам, моим болельщикам и моим близким.

У меня сейчас все есть в жизни. Я считаю, что чего-то должно не хватать и хочу, чтобы вернулось то прежнее состояние, когда хочу выходить на лед», — сказала Загитова.