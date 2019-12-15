Плющенко — Тутберидзе: «Кого вы воспитали с нуля? Берете только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал обращение тренерского штаба Этери Тутберидзе по поводу решения Алины Загитовой сделать перерыв в карьере.

«Итак, уважаемая Этери! Не буди лихо, пока оно тихо. Для вашего, как вы написали, «тренерского штаба», уход Загитовой, конечно, это потеря. Полагаю, что вы расстроены и это тоже объяснимо. Понимаю, что Алина для вас как для спортивного менеджера (вы же не настаиваете на том, чтобы вас все профессионалы называли тренером, потому что всю техническую прыжковую часть ставит Сергей Дудаков) приносила ощутимый доход», — написал он в Instagram.

По его словам, он высказал свои предположения, «основываясь в том числе на профессиональных критериях».

«Как человек несклонный к оскорблениям или злому сарказму, я, как мне кажется, был исключительно корректен во всех высказываниях. Тем более не имею обыкновения хамить женщинам. Но был бесконечно удивлен вашей реакцией на мои слова, поскольку она представляется мне весьма хамской. И это невозможно извинить, даже понимая всю степень расстройства от утраты вашим «штабом» не только талантливого, но и весьма доходного проекта. Я никогда не пытался «заманить», как вы пишете, к себе Алину, как и никого другого, тем более унижая вас в ее глазах. Понимаю, что очень легко моделировать чьи-то поступки, исходя из известной формулы «рядить по себе», но, ей богу, Этери!», — отметил Плющенко.

Он отметил, что если хотел бы кого-то «переманивать», уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список, на целую «Плющенко-тим», с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами, но пока есть только Team Tutberidze».

«И напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову? Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что Team Tutberidze берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет», — написал фигурист

Напомним, что ранее тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе выступил с обращением к тем, кто критикует решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить профессиональную карьеру. Речь идет о Плющенко и Татьяне Тарасовой. «Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить (в прямом смысле этого слова) готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс», — говорилось в обращении.