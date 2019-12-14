В Татарстане сотрудники ДПС спасли замерзающую семью с маленькой дочкой
На трассе в Татарстане сотрудники ДПС спасли замерзающую семью с маленьким ребенком. В мороз двигатель автомобиля заглох из-за поломки, и семья начала замерзать.
Как сообщает пресс-служба МВД РТ, причиной поломки стал обрыв ремня ГРМ. Глава семейства не смог самостоятельно починить авто. Его супруга и трехгодовалая дочь начали замерзать.
На автомобиль с аварийными сигналами обратил внимание проезжающий мимо экипаж ДПС. Лейтенант полиции Евгений Липатов и младший лейтенант полиции Евгений Черняев посадили замерзающую семью в теплую машину, напоили горячим чаем и помогли устранить неполадку.
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