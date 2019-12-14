Новости общества

12:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане сотрудники ДПС спасли замерзающую семью с маленькой дочкой

11:42, 14.12.2019
В Татарстане сотрудники ДПС спасли замерзающую семью с маленькой дочкой
Фото: МВД по РТ

На трассе в Татарстане сотрудники ДПС спасли замерзающую семью с маленьким ребенком. В мороз двигатель автомобиля заглох из-за поломки, и семья начала замерзать.

Как сообщает пресс-служба МВД РТ, причиной поломки стал обрыв ремня ГРМ. Глава семейства не смог самостоятельно починить авто. Его супруга и трехгодовалая дочь начали замерзать.

На автомобиль с аварийными сигналами обратил внимание проезжающий мимо экипаж ДПС. Лейтенант полиции Евгений Липатов и младший лейтенант полиции Евгений Черняев посадили замерзающую семью в теплую машину, напоили горячим чаем и помогли устранить неполадку.

Ранее в Казани сотрудники ГИБДД проводили роженицу до роддома через пробку.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров