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Ветерану Великой Отечественной войны из Казани, которого признали умершим, вернули субсидии

17:32, 14.12.2019
Ветерану Великой Отечественной войны из Казани, которого признали умершим, вернули субсидии
Фото: кадр видео "Татарстан 24"

97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Павлова, которого ранее по ошибке признали умершим, восстановили в списках на получение положенных субсидий и выплатили ему все долги.

Также фронтовика внесли в список на получение юбилейной медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пишет «Татар-информ» со ссылкой на администрацию Кировского и Московского районов Казани.

Ранее прокуратура Татарстана организовала проверку по поводу информации о лишении Павлова социальных субсидий. СМИ сообщили, что он остался без положенных надбавок к пенсии из-за того, что в соцзащите его ошибочно признали умершим. Фронтовика также исключили из списка на получение юбилейной медали к 75-летию Победы.

Общество Татарстан
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