Компанией, организовавшей работу в сгоревшем резервуаре, заинтересовалась прокуратура РТ

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Прокурор РТ Илдус Нафиков поручил организовать проверку в связи с крупным пожаром на производстве ПАО «Транснефть» в Альметьевском районе.

Ведомство намерено выяснить обстоятельства произошедшего, а также способствовавшие аварии причины и условия. Действиям подрядной организации, проводившей работы по чистке резервуара, будет дана правовая оценка — предприятие проверят на соблюдение требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности при ведении работ, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что страшный пожар на территории завода произошел вчера, момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения. Его жертвами стали двое рабочих — они погибли в горящем резервуаре. Их тела спасателям удалось вытащить ближе к полуночи. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.