Момент взрыва на заводе “Транснефть” попал на видео

В Сети опубликовано видео моменты взрыва на предприятии “Транснефть”, где вчера горел неэксплуатируемый резервуар.

Момент взрыва попал в объектив камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, у двоих рабочих, проводивших чистку в резервуаре, не было даже шанса на спасение.

Напомним, что что при чистке не эксплуатируемого резервуара произошел пожар. Погибли два человека. Тело первого мужчины было обнаружено вчера в 21.33, второго — в 22.27. «Реальное время» публиковало подробный фоторепортаж с места происшествия, предоставленный ГУ МЧС по РТ. Поисковые работы завершились около полуночи.