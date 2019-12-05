Следком возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на заводе «Транснефть»

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на ПАО «Транснефть» в Альметьевске. В огне погибли два человека.

Как передает корреспондент «Реального времени», уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

Напомним, что пожар в неиспользуемом резервуаре произошел вчера. В объектив камеры наблюдения попал момент взрыва. В результате пожара на месте погибли двое рабочих, поисковые работы по обнаружению тел продолжались до поздней ночи.