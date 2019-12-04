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Обнаружено тело второго рабочего, погибшего на пожаре в резервуаре «Транснефти»

22:55, 04.12.2019
Обнаружено тело второго рабочего, погибшего на пожаре в резервуаре «Транснефти»
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Спасатели ПАСФ «РегионСпас» обнаружили тело второго рабочего, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МЧС по РТ.

Тело первого мужчины было обнаружено в 21:33, второго в 22:27.

В ближайшее время тела обоих погибших мужчин спасатели поднимут из резервуара.

Напомним, загоревшийся утром резервуар был потушен в 13.24. Пожар начался, когда сотрудники подрядной организации проводили очистку неиспользуемого резервуара.

Ранее «Реальное время» публиковало подборку фотографий с места происшествия, предоставленных ГУ МЧС по РТ.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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