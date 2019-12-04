Обнаружено тело второго рабочего, погибшего на пожаре в резервуаре «Транснефти»
Спасатели ПАСФ «РегионСпас» обнаружили тело второго рабочего, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МЧС по РТ.
Тело первого мужчины было обнаружено в 21:33, второго в 22:27.
В ближайшее время тела обоих погибших мужчин спасатели поднимут из резервуара.
Напомним, загоревшийся утром резервуар был потушен в 13.24. Пожар начался, когда сотрудники подрядной организации проводили очистку неиспользуемого резервуара.
Ранее «Реальное время» публиковало подборку фотографий с места происшествия, предоставленных ГУ МЧС по РТ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым