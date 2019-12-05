Появились фото поисковой операции в Альметьевске, где горел резервуар «Транснефти»

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

МЧС по РТ опубликовало фото с поисковой операции на месте пожара на заводе «Транснефть» в Альметьевске.

Спасатели ПАСФ «РегионСпас» сфотографированы в защитной экипировке. Судя по обстановке и по тому, как испачкана их форма, снимки сделаны после окончания поисковых работ.

Спасатели ПАСФ «РегионСпас» провели 6 заходов в загазованную зону. Сложности заключались в том, что так называемый «поплавок» был поврежден и полностью закрыл дно резервуара. Половина резервуара была заполнена механической пеной, которой тушили пожар, тем самым усложнились поиски. Столкнулись с проблемами и при транспортировке — мешали разрушенные конструкции и скользкое покрытие, по которому перетаскивали погибших, плохая видимость, а также очень узкий лаз.

Напомним, что при чистке не эксплуатируемого резервуара произошел пожар. Погибли два человека. Тело первого мужчины было обнаружено вчера в 21.33, второго — в 22.27. «Реальное время» публиковало подробный фоторепортаж с места происшествия, предоставленный ГУ МЧС по РТ.