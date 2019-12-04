Фоторепортаж: как в Альметьевске тушат пожар на заводе «Транснефть»

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Спасатели опубликовали подробный фоторепортаж с места пожара на заводе «Транснефть» в Альметьевске. По неподтвержденным данным, жертвами пожара стали два человека.

Сообщение о пожаре на нефтеперекачивающей станции Калейкино в Альметьевском районе поступило в 10.28. Огонь вспыхнул при проведении плановых работ по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 000 кубических метров. В 12.03 ликвидировано открытое горение на площади 45 кв. метров внутри обвалования, горение внутри резервуара локализовано.

В тушении огня задействован 81 человек. Спасателями организованы поисковые работы. По неподтвержденным данным, погибли два человека. Устанавливается причина возгорания.