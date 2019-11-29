Итоги дня: задержанные стрелки, поиски участника «Танцы» на ТНТ и авария с микроавтобусом

Девять человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Татарстане. По предварительным данным, на дороге автомобиль Renault подрезал микроавтобус, из-за чего маршрутка ушла в кювет. Пострадавшие доставлены в Нижнекамскую центральную районную больницу.



Полиция задержала подозреваемых в перестрелке на пересечении улиц Кызыл-Армейской и Поселковой. Во время обыска у подозреваемых изъято оружие. В преступлении подозревают 38-летнего Ильшата Гатауллина и 39-летнего Айдара Халитова. Оба ранее не судимы и числились электриками в одной из фирм, где ранее проходил обыск. Однако, по версии силовиков, на самом деле электриками они не работали. Сегодня следователи выступят в суде об избрании задержанным меры пресечения.

Четыре жительницы Казани написали заявление в полицию на участника «Танцев» на ТНТ Эльсевара Мурадова. Одна из пострадавших от обмана участника шоу «Танцы» на ТНТ Аида Фазлутдинова рассказала в соцсетях подробности выманивания денег. По данным УВД Казани, общий ущерб оценивается в чуть более 105 тысяч рублей.



Прокуратура возбудила дело против владелицы ветклиники Нижнекамска, в которой отказались помочь сбитой собаке. Клинику оштрафуют из-за несоблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения первого губернатора Уфимской губернии Григория Аксакова. Торжественные мероприятия пройдут в 2020 году. Оргкомитет подготовки к празднованию возглавил вице-премьер РБ Фанур Ягафаров.

«Татнефть» заплатила СИБУРу за два предприятия в Самарской области 12,8 млрд рублей. Речь идет о купленных в начале ноября ООО «СИБУР Тольятти» и АО «Тольяттисинтез».

«Денежное вознаграждение в размере 12,865 млрд рублей, включая корректировку на сумму денежных средств на расчетных счетах в размере 1,565 млрд рублей, было выплачено в IV квартале 2019 г.», — цитирует «Интерфакс» отчет «Татнефти».

