Стали известны подробности, как участник шоу «Танцы» на ТНТ выманивал деньги у девушек из Казани

Одна из пострадавших от обмана участника шоу «Танцы» на ТНТ Аида Фазлутдинова рассказала в соцсетях подробности выманивания денег Эльсеваром Мурадовым. Как сообщили «Реальному времени» в УВД Казани, в полицию обратилось четыре человека. Общий ущерб оценивается чуть более 105 тысяч рублей.



По словам Аиды Фазлутдиновой, танцовщик оказался альфонсом, который, надавливая на жалость, выманивал у девушек деньги. Мурадов организовал в Казани танцевальную группу под предлогом сотрудничества с компанией Raava Music. Он брал деньги якобы за участие в клипах Ольги Бузовой, а также не стеснялся войти в роль нуждающегося.

«Говорил, что ему негде жить, нечего есть, просил скинуть на еду, присылал фото, как он лежит в больнице, как сидит на улице под дождем с пакетом вещей, как ночует в подъезде. И в доверие неплохо втирался, предложил мне отношения, чтоб я еще раз повелась на какое-то дерьмо. Позанимал у нас деньги, а после того как я начала трясти с него расписку, скрылся», — рассказала одна из танцовщиц Аида изданию Starhit.

Девушка сама удивляется, как могла поверить такому позерству, и назвала это все «выносом мозга». Однако, после того как несчастный скрылся, она написала заявление в полицию. На сегодняшний день с заявлением на Мурадова обратились четыре девушки.

Ранее «Реальное время» сообщало, что полиция разыскивает участника шоу «Танцы» на ТНТ Эльсевара Мурадова по подозрению в мошенничестве.