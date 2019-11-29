Задержанным участникам перестрелки в Казани сегодня изберут меру пресечения

Фото: кадр видео МВД РТ

Сегодня следователи выступят в суде об избрании меры пресечения двум мужчинам, подозреваемым в перестрелке в Казани.

По данным источников «Реального времени», в преступлении подозревают 38-летнего Ильшата Гатауллина и 39-летнего Айдара Халитова. Оба ранее не судимы и числились электриками в одной из фирм, где ранее проходил обыск. Однако, по версии силовиков, на самом деле электриками они не работали.

Ранее «Реальное время» сообщало о задержании подозреваемых в перестрелке, которая произошла в ночь на 26 ноября.