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Задержанным участникам перестрелки в Казани сегодня изберут меру пресечения

16:29, 29.11.2019
Задержанным участникам перестрелки в Казани сегодня изберут меру пресечения
Фото: кадр видео МВД РТ

Сегодня следователи выступят в суде об избрании меры пресечения двум мужчинам, подозреваемым в перестрелке в Казани.

По данным источников «Реального времени», в преступлении подозревают 38-летнего Ильшата Гатауллина и 39-летнего Айдара Халитова. Оба ранее не судимы и числились электриками в одной из фирм, где ранее проходил обыск. Однако, по версии силовиков, на самом деле электриками они не работали.

Ранее «Реальное время» сообщало о задержании подозреваемых в перестрелке, которая произошла в ночь на 26 ноября.

Происшествия Татарстан
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