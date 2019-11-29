Девять человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Татарстане
В Нижнекамском районе Татарстана в аварию попал микроавтобус Toyota. О происшествии сообщает МВД по РТ.
По предварительным данным, на дороге автомобиль Renault подрезал микроавтобус, из-за чего маршрутка ушла в кювет. В результате пострадали девять человек.
По данным Минздрава РТ, пострадавшие доставлены в Нижнекамскую центральную районную больницу. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, остальные восемь человек госпитализированы с травмами средней и легкой тяжести.
На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства ДТП.
Ранее в Татарстане 15 человек пострадали в аварии с микроавтобусом.Происшествия Татарстан
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