Девять человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Татарстане

В Нижнекамском районе Татарстана в аварию попал микроавтобус Toyota. О происшествии сообщает МВД по РТ.

По предварительным данным, на дороге автомобиль Renault подрезал микроавтобус, из-за чего маршрутка ушла в кювет. В результате пострадали девять человек.

По данным Минздрава РТ, пострадавшие доставлены в Нижнекамскую центральную районную больницу. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, остальные восемь человек госпитализированы с травмами средней и легкой тяжести.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее в Татарстане 15 человек пострадали в аварии с микроавтобусом.