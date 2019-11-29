«Татнефть» заплатила за «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез» почти 13 млрд рублей

«Татнефть» заплатила «СИБУРу» за два предприятия в Самарской области 12,8 млрд рублей. Речь идет о купленных в начале ноября ООО «СИБУР Тольятти» и АО «Тольяттисинтез».

«Денежное вознаграждение в размере 12,865 млрд рублей, включая корректировку на сумму денежных средств на расчетных счетах в размере 1,565 млрд рублей, было выплачено в IV квартале 2019 г.», — цитирует «Интерфакс» отчет «Татнефти».

Компания ожидает, что реализация сделки позволит обеспечить потребности шинного бизнеса Kama tyres в основных видах синтетического каучука.

Ранее «Реальное время» подробно писало о сделке по приобретению двух тольяттинских предприятий. Предполагается, что такой подход позволит снизить закупочные цены на поставки сырья.