Полиция задержала подозреваемых в перестрелке в Казани

Фото: МВД РТ

В Казани полиция задержала двоих подозреваемых в перестрелке на пересечении улиц Кызыл-Армейской и Поселковой. Во время обыска у подозреваемых изъято оружие.

Задержанные пояснили, что их попросили подъехать на место «посмотреть и разобраться». При себе у них было оружие, один из задержанных рассказал, что стрелял в воздух и землю.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, подозреваемые снимали квартиру. При обыске полицейские изъяли предмет, схожий с автоматом АКСУ, и пистолет, схожий с ПМ, — сейчас оба предмета проходят биологическую, дактилоскопическую и баллистическую экспертизы.

Напомним, что ночью 26 ноября в Казани произошла перестрелка с участием около 20 человек на восьми автомобилях. В какой-то момент один из участников конфликта произвел несколько выстрелов, после чего все скрылись в неизвестном направлении. После происшествия были задержаны 14 человек. О причинах стрельбы в интервью «Реальному времени» рассказал заместитель начальника полиции МВД РТ Павел Серов.