Прокуратура возбудила дело против владелицы ветклиники Нижнекамска, в которой отказались помочь сбитой собаке

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Нижнекамская прокуратура провела проверку в клинике Cats&dogs. Поводом стало нашумевшее видео в соцсетях, где сотрудница ветлечебницы отказывается осматривать сбитую собаку без паспорта животного.

Врач объяснила, что она потребовала документы на животное из-за сезонной вспышки бешенства в Нижнекамском районе и из-за опасения заразиться, так как сама не была привита от этого заболевания.

Кроме того, по ее мнению, помощь животному тогда уже не требовалась, поскольку собака не подавала признаков жизни. Позднее она попросила прощение за свое некорректное поведение у хозяина животного.

Работодатель привлек врача к дисциплинарной ответственности, объявив ей замечание. Позже, в ноябре, ветеринар уволилась по собственному желанию.

Прокуратура возбудила в отношении владелицы клиники дело об административном правонарушении в части несоблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кроме того, постановление с материалами проверки направлено для рассмотрения в территориальное подразделение Роспотребнадзора, а в адрес владелицы клиники внесено представление об устранении нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, в октябре в соцсетях распространилось видео, на котором девушка-ветеринар отказывается осмотреть собаку, аргументируя это тем, что у ее хозяина нет при себе паспорта и она не знает, больно ли животное бешенством. Возмущенные пользователи требовали увольнения ветеринара и закрытия клиники. Позже девушка поделилась с пользователями своей версией случившегося.

