Хабиров распорядился отпраздновать 200-летие первого губернатора Уфимской губернии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения первого губернатора Уфимской губернии Григория Аксакова. Торжественные мероприятия пройдут в 2020 году.

Оргкомитет подготовки к празднованию возглавил вице-премьер РБ Фанур Ягафаров, следует из опубликованного документа.

Напомним, что Григорий Аксаков являлся сыном писателя Сергея Аксакова. Родившийся в Уфе и выросший в Оренбургской губернии писатель сегодня известен в первую очередь по сказке «Аленький цветочек» и книге «Детские годы Багрова-внука». В XIX веке он заработал имя на очерке «Буран» и «Записках» о рыбалке и охоте.