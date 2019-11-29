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Хабиров распорядился отпраздновать 200-летие первого губернатора Уфимской губернии

15:36, 29.11.2019
Хабиров распорядился отпраздновать 200-летие первого губернатора Уфимской губернии
Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения первого губернатора Уфимской губернии Григория Аксакова. Торжественные мероприятия пройдут в 2020 году.

Оргкомитет подготовки к празднованию возглавил вице-премьер РБ Фанур Ягафаров, следует из опубликованного документа.

Напомним, что Григорий Аксаков являлся сыном писателя Сергея Аксакова. Родившийся в Уфе и выросший в Оренбургской губернии писатель сегодня известен в первую очередь по сказке «Аленький цветочек» и книге «Детские годы Багрова-внука». В XIX веке он заработал имя на очерке «Буран» и «Записках» о рыбалке и охоте.

ОбществоВласть Башкортостан
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