В Татарстане осудили братьев, топором зарубивших ради автомобиля пожилую супружескую пару

Верховный суд РТ вынес обвинительный приговор по делу об убийстве супружеской пары в Бавлинском районе. Одного фигуранта уголовного дела осудили на 20,5 года, второго — на 2,5 года.

Как установило следствие, в апреле 2016 года 47-летний Сергей Груняхин и 36-летний Вячеслав Кексель из Башкортостана решили похитить автомобиль Renault Megane, принадлежащий хозяину дома в селе Новые Чути Бавлинского района. Братья временно проживали у этой супружеской пары и договорились украсть ключи от автомобиля и уехать, пока хозяева дома спят.

Однако 47-летний фигурант дела не рассказал своему подельнику, что поссорился с хозяином дома и решил его убить. В ночь на 17 апреля 2016 года он взял топор и нанес владельцу дома не менее шести ударов в голову, шею и грудь. Затем он не менее 16 раз ударил топором его супругу. От полученных травм оба они скончались на месте.

После этого мужчина взял ключи от автомобиля и вышел на улицу, где его ждал соучастник. Оба они уехали на машине и продали иномарку. После задержания они полностью признали вину.

Учитывая роли и степени участия в преступлении, старшему подельнику назначено 20,5 года лишения свободы, младшему — 2,5 года условно с испытательным сроком 3,5 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Подробно об этом деле «Реальное время» рассказывало в сентябре.