Итоги дня: приговор Хайдару Халиуллину, крысы в казанском ТЦ, самый мощный в России суперкомпьютер

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 8 ноября.

Вахитовский суд Казани сегодня приговорил экс-президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина к 7 годам колонии общего режима. Он признан виновным по 12 эпизодам мошенничества по предварительному сговору с общим ущербом 17 млн рублей, а также в трех неудавшихся попытках похитить средства на поддержку предпринимателей по программе «Лизинг-грант». Суд постановил взять осужденного под стражу в зале суда. При этом Халиуллин полностью оправдан еще по трем эпизодам хищения и пяти эпизодам покушения на таковое. Также его оправдали по 25 эпизодам подделки документов и легализации средств.

Водители сервиса «Яндекс.Такси» выступили против новой ценовой политики компании. В Казани они провели митинг возле офиса работодателя. Казанские таксисты жалуются, что оператор стал ужесточать требования и снизил минимальную ставку на 60 рублей. Также «Яндекс.Такси» опроверг информацию СМИ об увольнении казанских таксистов.

Сбербанк создал суперкомпьютер, который, по заявлению представителей кредитной организации, является самым мощным в России. Устройство называется Christofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари. Оно разработано компанией SberCloud совместно с американской технологической компанией NVIDIA. Его производительность в проведенных тестах достигла 6,7 петафлопса.

Татарстанское управление Роспотребнадзора провело проверку в казанском торговом центре «Парк Хаус» после сообщений о крысах в подвале комплекса. В итоге они подтвердились.

Авторы победившего проекта реконструкции «Кольца» решили обратиться за советом к казанским краеведам и архитекторам, поскольку их детище, по мнению общественности и ряда экспертов, однозначно требует серьезной доработки. В рамках презентации, прошедшей сегодня на заседании научно-методического совета при Комитете Татарстана по охране ОКН, они рассказали о том, что собираются сохранить историю реновируемого объекта и национальный колорит, привнеся при этом современные детали. Однако вместо обсуждения и рекомендаций получили лишь шквал критики и агрессии. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по делу об организации занятий проституцией в Набережных Челнах. В числе 29 подсудимых — предприниматели, безработные и два подполковника полиции в отставке. Третий подполковник — в бегах.