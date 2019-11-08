В Казани таксисты вышли на митинг

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Водители сервиса «Яндекс.Такси» выступили против новой ценовой политикой компании. В Казани они провели митинг возле офиса работодателя.

Казанские таксисты жалуются, что оператор стал ужесточать требования и снизил минимальную ставку на 60 рублей, передает «Татарстан 24».

После волны возмущения, которая прокатилась между водителями, большинство из них были заблокированы, утверждают водители.

В казанском офисе водителям бизнес-класса предложили обращаться в московскую штаб-квартиру «Яндекса».

В пресс-службе «Яндекс.Такси» «Реальному времени объяснили ситуацию.

— Поездки по тарифу «Бизнес» в Казани были дорогими и их заказывали редко: водители Бизнеса, по нашим данным, в среднем ждали заказа по 25-30 минут. Из-за простоя их часовой заработок был на треть ниже, чем у водителей «Эконома». Мы поменяли структуру тарифа, чтобы добиться увеличения числа поездок и роста часового заработка водителей, — прокомментировали ситуацию с изменением тарифной политики в городе.

О самой ситуации в компании знают из сообщений водителей, заявили в компании. Сейчас в компании проводят проверку в связи с этим.

Ранее ВЦИОМ рассказал о нарушениях среди таксистов. Исследование центра показало, что только 22% таксистов соблюдают норму 8-часового рабочего дня.