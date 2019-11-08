В «Яндекс.Такси» опровергли «увольнения» казанских таксистов
Сервис «Яндекс.Такси» опроверг информацию СМИ об увольнении таксистов.
«Об увольнениях не может быть и речи — мы информационный сервис, а водители работают в партнерских таксопарках или в качестве ИП», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе.
Там отметили, что сервис не ограничивает водителям доступ к заказам.
«Ограничение доступа к заказам возможно только при грубых нарушениях сервисных правил или если рейтинг водителя по отзывам пользователей падает ниже допустимых отметок, — подчеркнули в «Яндекс.Такси».
Ранее сообщалось, что водители сервиса «Яндекс.Такси» выступили против новой ценовой политики компании. В Казани они провели митинг возле офиса работодателя. Казанские таксисты жалуются, что оператор стал ужесточать требования и снизил минимальную ставку на 60 рублей. При этом после волны возмущения, которая прокатилась среди водителей, большинство из них были заблокированы, утверждают они.ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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