Сбербанк представил самый мощный в РФ суперкомпьютер, эксперт оценивает его стоимость в $15–20 млн

Сбербанк создал суперкомпьютер, который, по заявлению представителей кредитной организации, является самым мощным в России.

Устройство называется Christofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари, пишет РБК со ссылкой на исполнительного вице-президента и руководителя блока «Технологии» Сбербанка Давида Рафаловского. Оно разработано компанией SberCloud совместно с американской технологической компанией NVIDIA. Его производительность в проведенных тестах достигла 6,7 петафлопса. Официально стоимость создания суперкомпьютера не раскрывается, однако по оценке директора центра проектирования вычислительных комплексов «Инфосистемы Джет» Ильи Воронина, разработка такого решения может обойтись в $15—20 млн, исходя из оценки $1 млн за 0,42 петафлопса.

Суперкомпьютер предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в разных отраслях экономики, таких как нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ретейл, химия, медицина и т.д.

«Использование ресурсов суперкомпьютера повысит эффективность решения задач в широком спектре областей, например в обработке естественного языка, компьютерном зрении, автоматизированном принятии решений, оценке и управлении рисками, выявлении мошенничества, предиктивной аналитике, создании голосовых помощников и чат-ботов и другом», — сказал Рафаловский.



В сентябре американская компания Google также заявила о создании самого мощного в мире квантового компьютера. Ему по силам осуществлять расчеты за пределами возможностей самых современных суперкомпьютеров.