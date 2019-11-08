29 сутенеров и полицейских будут судить за торговлю живым товаром в Татарстане

Фото: «Реальное время»

Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по делу об организации занятий проституцией в Набережных Челнах. В числе 29 подсудимых — предприниматели, безработные и два подполковника полиции в отставке. Третий подполковник — в бегах.



Большая часть обвиняемых признает участие в организации и деятельности интим-салонов в автограде в 2005—2015 годах, наотрез отрицая вовлечение в бизнес несовершеннолетних, похищение девушек и торговлю ими. На своей непричастности к «интим-ОПГ» настаивают в прошлом высокопоставленные полицейские.

Расследование этого дела заняло четыре года, на финише 17 фигурантов отпустили из СИЗО, а с двух сняли обвинения во взятках.

Подробности — в материале «Реального времени».