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29 сутенеров и полицейских будут судить за торговлю живым товаром в Татарстане

12:16, 08.11.2019 1
29 сутенеров и полицейских будут судить за торговлю живым товаром в Татарстане
Фото: «Реальное время»

Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по делу об организации занятий проституцией в Набережных Челнах. В числе 29 подсудимых — предприниматели, безработные и два подполковника полиции в отставке. Третий подполковник — в бегах.

Большая часть обвиняемых признает участие в организации и деятельности интим-салонов в автограде в 2005—2015 годах, наотрез отрицая вовлечение в бизнес несовершеннолетних, похищение девушек и торговлю ими. На своей непричастности к «интим-ОПГ» настаивают в прошлом высокопоставленные полицейские.

Расследование этого дела заняло четыре года, на финише 17 фигурантов отпустили из СИЗО, а с двух сняли обвинения во взятках.

Подробности — в материале «Реального времени».

ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 ноя
    невероятно - в погонах и в присяге - это глобальное лицемерие, оправданий быть не может за произведенную мерзость...
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