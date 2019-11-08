Новости общества

00:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор: казанский «Парк Хаус» не боролся с крысами и насекомыми

12:06, 08.11.2019 1
Роспотребнадзор: казанский «Парк Хаус» не боролся с крысами и насекомыми
Фото: realnoevremya.ru / Гуландам Фатхуллина

Татарстанское управление Роспотребнадзора провело проверку в казанском торговом центре «Парк Хаус» после сообщений о крысах в подвале комплекса. Сообщения подтвердились.

«Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства по организации инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий по защите объекта от грызунов и насекомых», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что юрлицу торгового комплекса ООО «Эверест» предписано устранить нарушения.

Напомним, что в октябре в соцсетях появилось видео, снятое молодыми казанцами. Они забрались в подвал «Парк Хауса», где обнаружили большие лужи и крыс.

ОбществоВластьБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 ноя
    Паркхаус не боролся с крысами. Они крыс разводили. А потом мясо пускали в пиццу и пироги местного производства
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров