Роспотребнадзор: казанский «Парк Хаус» не боролся с крысами и насекомыми

Татарстанское управление Роспотребнадзора провело проверку в казанском торговом центре «Парк Хаус» после сообщений о крысах в подвале комплекса. Сообщения подтвердились.

«Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства по организации инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий по защите объекта от грызунов и насекомых», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что юрлицу торгового комплекса ООО «Эверест» предписано устранить нарушения.

Напомним, что в октябре в соцсетях появилось видео, снятое молодыми казанцами. Они забрались в подвал «Парк Хауса», где обнаружили большие лужи и крыс.