Итоги дня: увольнение уроженки Казани из Росимущества, наказание за пропаганду наркотиков в интернете, письмо казанских перевозчиков Минфину

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 октября.

Ассоциация транспортных предприятий РТ написала открытое обращение министру финансов РТ Радику Гайзатуллину. В письме перевозчики отмечают, что надежда на встречу с министром так и остается ею. После того, как Гайзатуллин заявил, что с каждым перевозчиком надо изучить работу по отдельному маршруту и только после этого что-то предпринимать, ни в ассоциацию, ни к кому-либо из перевозчиков не приходила информация о предполагаемой встрече.

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство российского газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне страны.

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предусматривается уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Согласно тексту закона, за пропаганду и рекламу наркотиков можно будет лишиться свободы сроком до пяти лет, если это делается через СМИ и интернет — до семи.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Росимущества Елену Паткину. Она является уроженкой Казани. С 2004 по 2013 год возглавляла управление Росимущества по Республике Татарстан. Затем перешла в управление Росимущества в Московской области. В июне 2017 года стала заместителем руководителя Росимущества. Через полгода Тверской суд Москвы арестовал Паткину. Ей инкриминируется хищение как минимум 150 млн рублей со счетов управления Росимущества по Московской области.

Министерство финансов предложило с 1 января 2020 года расширить эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 субъектов России. В список попали Санкт-Петербург, Башкирия, НАО, ХМАО, ЯМАО. Также режим введут в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях.

В Татарстане изменилась величина прожиточного минимума. Так, в третьем квартале этого года эта величина будет составлять 9 295 рублей. Для трудоспособного населения теперь прожиточный минимум равен 9 920 рублей, для пенсионеров — 7 604 рублей и детей — 9 228 рублей.