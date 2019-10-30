Медведев уволил замглавы Росимущества — уроженку Казани

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Росимущества Елену Паткину.

Согласно распоряжению, чиновница покинула пост по собственной просьбе.

Паткина — уроженка Казани. С 2004 по 2013 год она возглавляла управление Росимущества по Республике Татарстан. Затем перешла в управление Росимущества в Московской области. В июне 2017 года стала заместителем руководителя Росимущества. Через полгода Тверской суд Москвы арестовал Паткину. Ей инкриминируется хищение как минимум 150 млн рублей со счетов управления Росимущества по Московской области.