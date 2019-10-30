Минфин предложил ввести налог на самозанятых еще в 19 субъектах России

Министерство финансов предложило с 1 января 2020 года расширить эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 субъектов России.

В список попали Санкт-Петербург, Башкирия, НАО, ХМАО, ЯМАО. Также режим введут в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, пишет RNS со ссылкой на поправки к закону о самозанятых.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, к которым можно применять налоговый режим для самозанятых. В список могут войти водители, репетиторы и т. д. Силуанов отметил, что в таком случае можно будет распространять налоговый режим на все субъекты России.

В этом году данный режим в качестве эксперимента ввели в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях.

