В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предусматривается уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.

Согласно тексту закона, за пропаганду и рекламу наркотиков можно будет лишиться свободы сроком до пяти лет, если это делается через СМИ и интернет — до семи.

Под пропагандой наркотиков в документе подразумевается информация, которая направлена на формирование нейтрального, терпимого, положительного отношения к запрещенным веществам.

Авторы документа подчеркивают, что сейчас подобное правонарушение предусматривает только административную ответственность.

Напомним, ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете предложил президент России Владимир Путин. Также он поручил правительству представить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.