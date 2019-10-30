Россия получила последнее разрешение на строительство «Северного потока — 2»

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство российского газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне страны.

Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм. Там построят участок протяженностью 147 км, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».



Согласно проекту «Северного потока — 2», будут построены две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Они проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На конец сентября было уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяженности.