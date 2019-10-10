Минфин Татарстана — казанским перевозчикам: нельзя закрывать свои убытки за счет субсидий на льготников

Министерство финансов Татарстана ответило на ультимативные требования казанских перевозчиков об увеличении бюджетных субсидий для компенсации перевозки льготников в общественном транспорте.

«В этом году республиканский бюджет выделил на эти цели 1,165 млрд рублей, из которых 903—905 млн рублей получила Казань», — сообщил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин на брифинге в парламенте.

По его мнению, это достаточно весомые средства, которые покрывают объем предоставленных льгот на транспорте города, а причину нерентабельности перевозок необходимо искать внутри бизнеса самих компаний.

«Здесь все зависит от экономической эффективности движения на всех маршрутах. Когда мы с экспертами ЦЭСИ анализировали, то увидели резервы», — отметил он. «Нельзя только за счет льготирования закрыть убытки перевозчиков», — добавил Гайзатуллин.

Между тем министр финансов Татарстана считает необходимым встретиться с перевозчиками, чтобы «детально проанализировать работу по каждому маршруту». «Тогда можно делать выводы и говорить, что что-то недодает республика, а пока мы считаем, что параметры поддержки, которые заложены, достаточны».

Напомним, казанские перевозчики требуют увеличить субсидии еще на 900 млн рублей, в противном случае настаивают на повышении стоимости проезда в общественном транспорте Казани.