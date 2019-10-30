Казанские перевозчики обратились к министру финансов Татарстана

Ассоциация транспортных предприятий РТ написала открытое обращение министру финансов РТ Радику Гайзатуллину.

В письме, которое есть в распоряжении «Реального времени», перевозчики отмечают, что надежда на встречу с министром так и остается ею. После того, как Гайзатуллин заявил, что с каждым перевозчиком надо изучить работу по отдельному маршруту и только после этого что-то предпринимать, ни в ассоциацию, ни к кому-либо из перевозчиков не приходила информация о предполагаемой встрече.

В своем обращении Ассоциация просит министра назначить дату, место и время. Также в нем подчеркивается, что у перевозчиков убытки только из-за того, что они не получают полную компенсацию проезда льготников.

Напомним, ранее перевозчики потребовали 900 млн рублей из бюджета республики для того, чтобы покрыть свои большие убытки и не поднимать цены на проезд. По их словам, неполная компенсация за перевозку льготников по 18 рублей при тарифе 22 рубля и реальной стоимости проезда в 27 рублей не покрывает расходов, которые возникли из-за увеличения лизинговых платежей, обновления автопарка, закупки контрольно-кассовых аппаратов.

В мэрии Казани в инициативе повышения стоимости проезда не увидели твердого обоснования. Позже власти потребовали от казанских ПАТП в обоснование увеличения цен за поездку предоставить бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев.

