Новости общества

04:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанские перевозчики обратились к министру финансов Татарстана

12:57, 30.10.2019 3
Казанские перевозчики обратились к министру финансов Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Ассоциация транспортных предприятий РТ написала открытое обращение министру финансов РТ Радику Гайзатуллину.

В письме, которое есть в распоряжении «Реального времени», перевозчики отмечают, что надежда на встречу с министром так и остается ею. После того, как Гайзатуллин заявил, что с каждым перевозчиком надо изучить работу по отдельному маршруту и только после этого что-то предпринимать, ни в ассоциацию, ни к кому-либо из перевозчиков не приходила информация о предполагаемой встрече.

В своем обращении Ассоциация просит министра назначить дату, место и время. Также в нем подчеркивается, что у перевозчиков убытки только из-за того, что они не получают полную компенсацию проезда льготников.

Напомним, ранее перевозчики потребовали 900 млн рублей из бюджета республики для того, чтобы покрыть свои большие убытки и не поднимать цены на проезд. По их словам, неполная компенсация за перевозку льготников по 18 рублей при тарифе 22 рубля и реальной стоимости проезда в 27 рублей не покрывает расходов, которые возникли из-за увеличения лизинговых платежей, обновления автопарка, закупки контрольно-кассовых аппаратов.

В мэрии Казани в инициативе повышения стоимости проезда не увидели твердого обоснования. Позже власти потребовали от казанских ПАТП в обоснование увеличения цен за поездку предоставить бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев.

ОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 30 окт
    Напрямую льготникам надо выделять средства а не перевозчикам.Сплошные приписки : столько льготников перевезли что физически столько их нет.
    Сам льготник , но с 1992 года по настоящее время ни разу не ездил общественным транспортном ,или пешком или на собственной автомашине. Верните мне то что за меня перечислили - это необоснованное обогащение
    Ответить
    Марина Каримова 31 окт
    Вы правы. Все ссылаются на льготников. Сейчас работающим пенсионерам возвращают около ста рублей. Надо сделать ревизию во всех автопарках.
    Ответить
  • Анонимно 30 окт
    Почему то перевозчики пригородные помещаются в тарифы 18 рублей вместе с прибылью,а в Казани все мало.Компенсировали им переход на газ,льтоты дали по лизингу автобусов.Цена на газ- метан на 70% ниже чем на солярку и бензин.В расчеты гляньте друзья.Счетную палату туда надо направить и чтобы она посмотрела куда и как деньги бюджетные пошли.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров