В Татарстане изменили величину прожиточного минимума

В Татарстане изменилась величина прожиточного минимума.

Так, в третьем квартале этого года эта величина будет составлять 9 295 рублей. Для трудоспособного населения теперь прожиточный минимум равен 9 920 рублей, для пенсионеров — 7 604 рублей и детей — 9 228 рублей.

Отметим, во втором квартале данная сумма составляла 9 450 рублей, трудоспособный гражданин мог получить 10 085 рублей. Пенсионерам прожиточный минимум, установленный во втором квартале, был равен 7 742 рублям, для детей этот показатель составил 9 373 рубля.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий.