День в истории: основание Красного Креста, самый старый астронавт в космосе, первая «Пила»
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 29 октября. В этот день отмечается:
- Всемирный день борьбы с инсультом.
- Россия — День вневедомственной охраны.
В этот день произошли следующие значимые события.
- 1607 — Арман Жан дю Плесси де Ришелье защитил диссертацию в Сорбонне на степень доктора богословия.
- 1812 — в Париже на Гренельском поле расстреляны тринадцать участников заговора Мале против Наполеона.
- 1837 — на реке Миссисипи в результате столкновения с другим судном затонул пароход Monmouth. Погибли более 300 находившихся на борту парохода индейцев.
- 1863 — на международной конференции в Женеве основан Международный Красный Крест.
- 1918 — создан Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ; позднее ВЛКСМ).
- 1922 — в результате марша на Рим итальянских фашистов король Италии Виктор Эммануил III назначает Бенито Муссолини на должность премьер-министра.
- 1923 — была провозглашена Турецкая Республика, и Мустафа Кемаль (впоследствии Ататюрк) стал ее первым президентом.
- 1945 — в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шариковые ручки (через 57 лет после получения патента).
- 1956 — операция «Кадеш»: для обеспечения свободного судоходства Израиль, при поддержке Франции и Великобритании, вторгся на Синайский полуостров.
- 1969 — первая передача данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET — рождение Интернета.
- 1971 — начало физиотерапии: слабый электрический ток помогает восстановлению сломанной кости.
- 1998 — в США был запущен в космос самый старый астронавт — Джон Гленн (в возрасте 77 лет и 103 дней).
- 2004 — в широкий прокат вышел фильм «Пила: Игра на выживание».
- 2008 — произошло мощное землетрясение в Пакистане.
- 2012 — Microsoft представила мобильную ОС Windows Phone 8.
В этот день родились:
- 1873 — Яков Усачев (ум. 1941), русский советский физик, основоположник науки о резании металлов.
- 1897 — Йозеф Геббельс (ум. 1945), немецкий государственный и политический деятель, нацистский преступник.
- 1904 — Александр Морозов (ум. 1979), советский инженер-конструктор, один из создателей танка Т-34.
- 1929 — Евгений Примаков (ум. 2015), советский и российский государственный деятель, экономист и историк, премьер-министр России (1998—1999).
- 1954 — Руслан Аушев, российский политик и общественный деятель, первый президент Республики Ингушетия.
- 1963 — Эльвира Набиуллина, российский государственный и политический деятель, председатель Центрального банка РФ (с 2013).
В этот день умерли:
- 1714 — князь Борис Алексеевич Голицын (р. 1654), русский государственный деятель, воспитатель и сподвижник Петра I.
- 1829 — Мария Анна Моцарт (р. 1751), австрийская пианистка, педагог, старшая сестра В. А. Моцарта.
- 1877 — Натаниэль Бедфорд Форрест (р. 1821), генерал Армии Конфедеративных Штатов Америки, участник Ку-клукс-клана.
- 1889 — Николай Чернышевский (р. 1828), русский философ-утопист, литературный критик, публицист и писатель.
- 1911 — Джозеф Пулитцер (р. 1847), американский журналист, издатель, основатель журналистской Пулитцеровской премии.
- 1997 — Антон Шандор ЛаВей (р. 1930), американец, основатель Церкви сатаны.
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