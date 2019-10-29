День в истории: основание Красного Креста, самый старый астронавт в космосе, первая «Пила»

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 29 октября. В этот день отмечается:

Всемирный день борьбы с инсультом.

Россия — День вневедомственной охраны.

В этот день произошли следующие значимые события.

1607 — Арман Жан дю Плесси де Ришелье защитил диссертацию в Сорбонне на степень доктора богословия.

1812 — в Париже на Гренельском поле расстреляны тринадцать участников заговора Мале против Наполеона.

1837 — на реке Миссисипи в результате столкновения с другим судном затонул пароход Monmouth. Погибли более 300 находившихся на борту парохода индейцев.

1863 — на международной конференции в Женеве основан Международный Красный Крест.

1918 — создан Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ; позднее ВЛКСМ).

1922 — в результате марша на Рим итальянских фашистов король Италии Виктор Эммануил III назначает Бенито Муссолини на должность премьер-министра.

1923 — была провозглашена Турецкая Республика, и Мустафа Кемаль (впоследствии Ататюрк) стал ее первым президентом.

1945 — в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шариковые ручки (через 57 лет после получения патента).

1956 — операция «Кадеш»: для обеспечения свободного судоходства Израиль, при поддержке Франции и Великобритании, вторгся на Синайский полуостров.

1969 — первая передача данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET — рождение Интернета.

1971 — начало физиотерапии: слабый электрический ток помогает восстановлению сломанной кости.

1998 — в США был запущен в космос самый старый астронавт — Джон Гленн (в возрасте 77 лет и 103 дней).

2004 — в широкий прокат вышел фильм «Пила: Игра на выживание».

2008 — произошло мощное землетрясение в Пакистане.

2012 — Microsoft представила мобильную ОС Windows Phone 8.

В этот день родились:

1873 — Яков Усачев (ум. 1941), русский советский физик, основоположник науки о резании металлов.

1897 — Йозеф Геббельс (ум. 1945), немецкий государственный и политический деятель, нацистский преступник.

1904 — Александр Морозов (ум. 1979), советский инженер-конструктор, один из создателей танка Т-34.

1929 — Евгений Примаков (ум. 2015), советский и российский государственный деятель, экономист и историк, премьер-министр России (1998—1999).

1954 — Руслан Аушев, российский политик и общественный деятель, первый президент Республики Ингушетия.

1963 — Эльвира Набиуллина, российский государственный и политический деятель, председатель Центрального банка РФ (с 2013).

В этот день умерли: