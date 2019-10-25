Главное к утру: падение ребенка в люк, интерес к «Чебоксарскому трикотажу», портал для предпринимателей

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро 25 октября.



Накануне в соцсетях появилось видео, в котором ребенок во время прогулки проваливается в неплотно закрытый крышкой канализационный люк. Сообщается, что инцидент произошел в одном из городов Татарстана. На записи видно, что мама ребенка немедленно бросилась спасать его, почти сразу на помощь пришли прохожие. Ребенка удалось вытащить, получил ли он травмы — неизвестно. Старший помощник прокурора республики Руслан Галиев заявил, что ведомство проводит проверку.

Известный дрессировщик, народный артист России Юрий Куклачев выразил обеспокоенность судьбой кошки, которую использовали для доставки наркотиков в татарстанскую колонию. В частности, Куклачев выразил надежду, что кошку не посадят за решетку или не накажут иным способом. Он также пояснил, что кошки способны без дрессировки находить дорогу домой.



Чулочно-трикотажная фабрика, выпускающая продукцию под брендом «Чебоксарский трикотаж», планирует возобновить работу уже в конце 2019 года. Предприятие заявляет о предзаказах на весь 2020 год. Отмечается, что бренд «Чебоксарский трикотаж» никуда не уходил с рынка, даже во время простоя предприятия. Под ним продавались изделия других фабрик. Интерес к торговой марке не иссякал все это время. Его подогрели в том числе и ребята из казанской команды «Громкие рыбы», снявшие неофициальную рекламу «Чебоксарского трикотажа».



Глава Башкирии Радий Хабиров возглавит республиканское отделение «Единой России». При этом руководитель партии Дмитрий Медведев отметил, что должность секретаря реготделения станет для губернаторов дополнительной нагрузкой.

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев осмотрели казанский бульвар Белые Цветы. Якушев заметил, что Республика Татарстан — безусловный лидер по благоустройству общественных пространств.



На деловом форуме «Мой бизнес» в Казани представили портал «Фасттрек», призванный помочь предпринимателям. С его помощью бизнес сможет получать господдержку в электронном виде. Представил платформу президент РТ Рустам Минниханов. Разрабатывалась она Министерством экономики Татарстана.

