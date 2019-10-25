Прокуратура Татарстана проверит видео с падением ребенка в люк

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Накануне в соцсетях появилось видео, где ребенок во время прогулки проваливается в неплотно закрытый крышкой канализационный люк. Сообщается, что инцидент произошел в одном из городов Татарстана.

На записи видно, что мама ребенка немедленно бросилась спасать его, почти сразу на помощь пришли прохожие. В результате ребенка удалось вытащить, получил ли он травмы — неизвестно.

Прокуратура Татарстана уже отреагировала на появление видео — старший помощник прокурора республики Руслан Галиев заявил, что ведомство проводит проверку.

— В данный момент надзорное ведомство выясняет, действительно ли инцидент имел место в одном из населенных пунктов Татарстана. Пока точных данных об этом у нас нет. Но если этот факт подтвердится, то прокуратура организует проверку и даст оценку действиям коммунальных служб или иных ответственных организаций.