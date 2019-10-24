Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев: «Татарстан у нас на особом счету»

Федеральный проект «Городская среда» на сегодняшний день реализуется во многих субъектах Российской Федерации, однако Республика Татарстан — безусловный лидер по благоустройству общественных пространств, заметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сегодня, осматривая в компании президента РТ Рустама Минниханова недавно благоустроенный бульвар Белые Цветы в Казани.

«Конечно, Татарстан тут у нас на особом счету, потому что они очень активно занимаются этим проектом и серьезно подходят к изменению среды в целом. Мы видим, сколько людей здесь сегодня вечером — это, наверное, главная оценка, это значит, что им здесь нравится», — подчеркнул он.

Экскурсию по бульвару для почетных гостей провела помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.