Радион Букаев: «Чем больше будет любви в нашем репертуаре, тем больше ее будет вокруг»

В преддверии реконструкции ТЮЗ увлекся променадами и аудиоспектаклями

Фото: предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

В преддверии капитального ремонта, который вновь превратит труппу в путешествующую, казанский ТЮЗ представил новый аудиоспектакль-променад «9 этажей любви» (16+). Это постановка вокруг и внутри «Чаши», по которой нас водит нерадивый муж-актер.

Не драматурги, а «кавээнщики»

— Мы увидели «Чашу» как объект, — говорит главный режиссер ТЮЗа Радион Букаев. — Они просто сидели и ждали, когда мы к ним придем. Мне интересно, как это будет смотреть простой зритель.

Некоторое время проект согласовывали (он создается совместно с Дирекцией парков и скверов). Благодаря помощи Министерства культуры РТ театр закупил для зрителей и сопровождающих 25 наушников. Спектакль явно готовят к летнему сезону.

Как известно, Букаев в последнее время в основном предпочитает работать с екатеринбургскими драматургами. Но для променада он нашел людей не из мира театра, а из продакшн-компании, известных по команде КВН «Казань»: Тимура Шарифуллина, Михаила Буланова, Александра Кандыбу.

— Пришла идея найти человека среди тех, кто пишет сценарии к мероприятиям, к КВН, — объяснил Букаев. — Они впервые пришли в театр, посмотрели наши променады, погрузились. Была поставлена задача — сделать что-то про любовь. Чем больше будет любви в нашем репертуаре, тем больше ее будет вокруг.

Зрителей водят вокруг «Чаши», показывают ее основные достопримечательности — и рассказывают историю семейного скандала. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Из жизни звукозаписывающей студии

Главный герой, артист Сергей Муратов (Руслан Зубайраев) помимо работы в профильном театре (где он играет Паука в «Мухе-Цокотухе») и озвучке, также занимается ведением мероприятий. Основная часть спектакля — это его попытка пробиться сквозь текст гида по «Чаше» и ироничные разговоры со звукорежиссером Еленой Черновой (Дарья Бакшеева). Но потом Сергею звонит жена, HR-менеджер Алия (Эльвина Сафина), и приносит дурные известия и поводы для рефлексии.

Рассказывая про Центр семьи, Сергей вспоминает первую встречу с будущей женой на Универсиаде, иронизирует над образами барсов и зилантов, водит по всем трем залам для бракосочетаний и заставляет зрителей принять участие в свадебной церемонии (требуются добровольцы на позицию регистратора, жениха и невесты). Благодаря реалистичным и красивым «декорациям» и «кавээновскому» юмору слушается и ходится около часа хорошо. Особенно когда сопровождающий (его основная функция — следить, чтобы зрители не потерялись) безошибочно выбирает на роль жениха единственного неженатого журналиста. Композитор Альфит Фархадшин выстроил сопровождение на торжественных клавишных и сумбурных барабанах (они возникают, когда актер в очередной раз выходит из себя).

ТЮЗ ожидает масштабная реконструкция. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Гулять придется до декабря

ТЮЗ продолжает работать с аудиоформатом чаще других татарстанских театров. В июне 2021-го появился «Ночной трамвай» на кольцевом маршруте 5а, инсценировка Зои Рутер на основе пьесы Евгении Карпаниной «Трамвай» о мотоциклисте, который пытается выбраться из общественного пространства. В сентябре 2023-го ТЮЗ вновь встал на рельсы — «Мы. Трамвай. Любовь»: маршрут в два раза короче, герои — эмпатичный дед и пара влюбленных подростков. Пьесу написала постоянно работающая с ТЮЗом екатеринбурженка Ирина Васьковская. В конце марта этого года вышел «Легкий человек» — прогулка с прослушиванием одноименного рассказа Горького. Алексея Максимовича играет Руслан Зубайраев. Актеры находятся рядом со зрителями, но те их слушают в наушниках.

И это не считая спектаклей на заднем дворе театра, в гончарной школе и винном баре. Вскоре все спектакли ТЮЗа будут проходить вне исторического здания: оно готовится к масштабной реконструкции. Новый малый зал на 80—100 мест уже ремонтируют, строители в здании, так что кассу и вход сейчас перенесли на сторону улицы Кави Наджми. Но точной даты выезда из здания пока нет, предварительно предполагалось, что это случится после премьеры 22 мая спектакля «Без вины виноватые», но окончательного решения пока нет.

Разговоры о реконструкции шли давно. В 2023-м стало понятно, что пора переходить к действиям: дворовая стена объекта культурного наследия начала разрушаться. В начале этого года на реконструкцию театра выделили 50,1 млн рублей (это республиканский и федеральный бюджет).



В феврале проект, который делала команда архитекторов «Татинвестгражданпроекта» (Елена Валеева, Герман Бакулин, Адель Ахметов и Шамиль Каримов), который трижды рассматривался на градсовете, представили раису Татарстана Рустаму Минниханову: работать будут с дворовой территорией, фасадами и пристроем. Закончить планируют к 1 декабря. У ТЮЗа появятся два новых пристроя для мастерских и складских помещений, а также полноценный сценический дворик.

Казанский ТЮЗ открылся в 1932 году, а в 1940-м он переехал в помещение, где после революции располагался Дом татарской культуры. Вообще, сначала здесь в 1824-м купец Подуруев построил кирпичный дом и лавку. Позже, в 1870-м, их и новые здания объединил владелец мельницы Журавлев, а в 1908-м сюда въехало купеческое собрание. Многие помещения ТЮЗа с занятным декором, типа Мавританского зала, пока недоступны зрителям. Актерам не впервой скитаться по городу: после того, как в ночь с 30 на 31 января 1995 года загорелось здание, до конца 2000-го спектакли играли на других площадках города. ТЮЗ поставил об этих событиях еще один аудиоспектакль — «До и после Бури». При этом куда переедет труппа на время ремонта, до сих пор неизвестно.