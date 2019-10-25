Куклачев обеспокоился судьбой кошки-наркокурьера из Татарстана

Известный дрессировщик, народный артист России Юрий Куклачев выразил обеспокоенность судьбой кошки, которую использовали для доставки наркотиков в татарстанскую колонию.

В частности, Куклачев выразил надежду, что кошку саму не посадят за решетку и не накажут иным способом.

— Лишь бы кошку не уничтожили с этими наркотиками, несчастное животное! Кошки бедные, несчастные, лишь бы их не убивали. Могут сказать, что вот, она наркодилер, ей надо пожизненное. И посадят кошку за решетку, — приводит его слова «Лайф».

Артист также пояснил, что кошку в наркокурьеры выбрали не случайно: животные способны без особой дрессировки находить дорогу домой.

