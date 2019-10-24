«Чебоксарский трикотаж» возобновит работу

Чулочно-трикотажная фабрика, выпускающая продукцию под брендом «Чебоксарский трикотаж», планирует возобновить работу уже в конце 2019 года. Предприятие заявляет о предзаказах на весь 2020 год.

«Действительно, мы возобновляем работу. Требуются сотрудники на производство», — цитирует «Правда ПФО» ответ представителя фабрики.

Издание отмечает, что бренд «Чебоксарский трикотаж» никуда не уходил с рынка, даже во время простоя предприятия. Под ним продавались изделия других фабрик. Интерес к торговой марке не иссякал все это время. Его подогрели в том числе и ребята из казанской команды «Громкие рыбы», снявшие неофициальную рекламу «Чебоксарского трикотажа».