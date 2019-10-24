Новости общества

17:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани представили платформу поддержки предпринимателей «Фасттрек»

19:31, 24.10.2019
В Казани представили платформу поддержки предпринимателей «Фасттрек»
Фото: tatarstan.ru

На деловом форуме «Мой бизнес» в Казани представили портал «Фасттрек», призванный помочь предпринимателям. С его помощью бизнес сможет получать господдержку в электронном виде.

Представил платформу президент РТ Рустам Минниханов. Разрабатывалась она Министерством экономики Татарстана.

Портал позволит предпринимателям подавать заявление на господдержку и передавать необходимые документы онлайн, рассказал глава Минэкономики РТ Фарид Абдулганиев. Он подчеркнул, что взаимодействие бизнесменов с госструктурами должно сократиться по времени в два раза.

Минниханов в свою очередь подчеркнул, что вопрос поддержки бизнеса является для Татарстана первостепенным.

ОбществоВластьБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров